Ser número um do Mundo é algo que sonho desde criança. Ser campeão do Grand Slam foi algo para o qual trabalhei muito duro. É difícil falar agora, são muitas as emoções”, foi desta forma que o espanhol Carlos Alcaraz, de apenas 19 anos, reagiu após o triunfo no Open dos Estados Unidos e ao facto de se ter tornado o mais jovem de sempre a atingir o topo da hierarquia mundial do ténis.









O espanhol, natural de Múrcia, venceu na final o norueguês Casper Ruud em quatro sets, com os parciais de 6-4, 2-6, 7-6 (7-1) e 6-3, em três horas e 20 minutos, o que lhe permitiu tornar-se também no mais jovem campeão de um Grand Slam, desde o compatriota Rafael Nadal em 2005. “Isto foi algo que sempre tentei alcançar. Todo o árduo trabalho que fiz com a minha equipa e família. Só tenho 19 anos, todas as decisões difíceis foram tomadas com eles. Isto é realmente especial para mim”, afirmou.

Aos 19 anos, quatro meses e sete dias, tenista espanhol é o mais jovem a alcançar o topo da hierarquia ATP, que remonta a 1973, superando o feito do australiano Lleytton Hewitt, em 2001, com 20 anos e quase nove meses.







Nuno Borges no Top 100

João Sousa (56º) é o melhor português no ranking, com destaque para a estreia de Nuno Borges no top 100 mundial ao ocupar a 93ª posição, após ter atingido a segunda ronda do quadro principal do Open dos Estados Unidos.



Ranking mundial



Alcaraz lidera o ranking seguido de Casper Rudd. Rafael Nadal é agora o terceiro, enquanto o russo Daniil Medvedev é o quarto.





Nadal elogia jovens



Rafael Nadal, recordista de Grand Slams com 22, elogiou Alcaraz e prevê que o jovem terá muitos mais sucessos. O espanhol de 36 anos realçou também o feito de Rudd, seu ex-aluno.