Daniel Freitas (Radio Popular-Boavista) viveu um turbilhão de emoções em poucas horas. Na terça-feira conquistou a camisola amarela da Volta a Portugal, dormiu como líder, mas esta quarta-feira de manhã foi obrigado a abandonar a prova devido a mais um caso de Covid-19 no seio da sua equipa.





Com o abandono de Freitas, a camisola amarela voltou para Alejandro Marque (Atum General-Tavira), que num primeiro momento se recusou a envergá-la, mas que viria a ser obrigado a fazê-lo. Marque escreveu o nome ‘Dani Freitas’ na camisola e deixou a promessa. “A minha pequena homenagem é levar o seu nome aqui, porque esta é dele. No fim da Volta, vou entregá-la a ele. É algo muito especial levar isto, ele está a perder um dia de que iria desfrutar ao andar pelas estradas da sua zona, perto da sua terra. Isto vai para a sua família”, disse o galego antes do início da 6ª etapa, de 182,4 km que ligou Viana do Castelo a Fafe.