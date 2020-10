Miguel Oliveira fica em sexto lugar na corrida de MotoGP em Teruel

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo na sexta posição o Grande Prémio de Teruel de MotoGP, 11.ª prova da temporada.

Oliveira, que partiu da oitava posição, terminou a 12,953 segundos do vencedor, o italo-brasileiro Franco Morbidelli (Yamaha), que bateu os espanhóis Alex Rins (Suzuki) e Joan Mir (Suzuki).

Com estes resultados, Mir manteve a liderança do campeonato, com 137 pontos, enquanto o piloto português mantém o décimo lugar, com 79 pontos.



Este é o terceiro melhor resultado do piloto em corridas de MotoGP.