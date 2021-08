Amaro Antunes vence a 82ª Volta a Portugal em bicicleta

Amaro Antunes conquistou este domingo a vitória na 82.ª edição da Volta a Portugal. A última etapa ficou marcada pela queda de Mauricio Moreira (Efapel), que era o principal adversário do ciclista da W52-FC Porto. O uruguaio partia com grandes hipóteses de se sagrar campeão, mas a queda fez-lhe perder algum tempo, como depois o condicionou no resto do percurso do contrarrelógio em Viseu.







O contrarrelógio final, de 20 quilómetros, foi ganho por Rafael Reis (Efapel), com Mauricio Moreira em segundo, e Amaro Antunes a fechar em quarto.