O Investigação CM teve acesso a uma carta anónima enviada a Frederico Varandas, presidente do Sporting Clube de Portugal que acusa a treinadora de ginástica acrobática do clube de excessos e práticas condenáveis junto dos atletas da modalidade, cujas mais graves passam por assédio e bullying.











Depois do Investigação CM ter começado a investigar esta história a equipa de jornalistas responsável por este caso recebeu uma outra denúncia contra a treinadora Ana Cardoso: Trata-se da mãe de um ex-atleta da treinadora.









