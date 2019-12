André Coelho deixa o Benfica e ruma ao Barcelona

André Coelho vai trocar o Benfica pelo Barcelona. O contrato do internacional português de futsal será válido por duas épocas, apurou o CM.

O jogador formado no ABC de Nelas e que representou o Sp. Braga antes de ingressar no Benfica, no qual cumpre a terceira época, comprometeu-se com os catalães depois de receber convites dos espanhóis do Inter Movistar e do Sporting, garantem as nossas fontes. O Correio da Manhã sabe que o clube de Alvalade já tinha tentado a contratação do beirão antes de se mudar de Braga para a Luz, mas, então, os leões propuseram-lhe pagar através de recibos verdes, ao contrário dos encarnados, que, além de contrato de trabalho, ofereceram um salário superior.

André Coelho, mestre em Engenharia, sempre sonhou jogador no melhor campeonato de futsal. E, na próxima época, cumprirá esse desejo, envergando a camisola de um dos mais emblemáticos clubes do Mundo, que lhe pagará o triplo do que aufere no Benfica, o qual, em devido tempo, foi informado da intenção da mudança do ‘fixo’ (posição em que atua) para a Catalunha.

O contrato ainda não foi celebrado