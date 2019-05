Anri Egutidze, o judoca português desclassificado em Baku por causa do telemóvel

Anri Egutidze nasceu na Geórgia, naturalizou-se português e aos 23 anos é uma das maiores promessas do judo em Portugal.O nome do jovem ecoou este fim de semana depois de ter sido desclassificado frente ao sueco Robin Pacek, por ter deixado cair um telemóvel durante o combate da categoria de -81 kg.Chegou à seção de judo do Sporting em 2010 quando ainda era juvenil mas em 2012 já competia como sénior em 73kg. Subiu depois de categoria de peso e agora compete em 81kg.Conquistou os títulos de campeão nacional pelo Sporting em 2013, 2016 e 2017.A representar as cores portuguesas, Anri Egutidze conquistou medalha de prata no Grand Prix de Tiblisi na Geórgia e o bronze em Agadir, Marrocos, em Tarragona, Espanha e em Zagreb na Croácia.