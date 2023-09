Antigo capitão do voleibol do Benfica Pedro Fiúza morre aos 42 anos

O antigo capitão do voleibol do Benfica Pedro Fiúza morreu esta terça-feira aos 42 anos, anunciou o emblema lisboeta em comunicado, sem revelar as causas da morte.

"O Benfica expressa o seu profundo pesar pelo falecimento do seu antigo jogador e capitão de voleibol, Pedro Fiúza", pode ler-se em comunicado das 'águias'.

Fiúza chegou a capitão da formação lisboeta logo aos 21 anos e esteve 12 anos na equipa principal 'encarnada', de 2000 a 2012, conquistando um campeonato, cinco Taças de Portugal e duas Supertaças, entre outros feitos.

O antigo jogador, que também foi internacional português, desenvolveu ainda o gosto pela fotografia e deu "os primeiros passos" no clube, prosseguindo-o após terminar a carreira.