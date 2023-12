Antigo colega de Neemias Queta detido por homicídio nos EUA

O basquetebolista Chance Comanche, ex-colega do português Neemias Queta, foi detido por suspeitas de estar envolvido na morte de uma jovem em Las Vegas. O norte-americano de 27 anos foi detido, juntamente com a namorada.



O desaparecimento de Maryana Rodgers, de 19 anos, foi participado a 7 de dezembro. As autoridades sabem que a jovem tinha saído, dois dias antes, com a namorada do jogador.





Os dois suspeitos marcaram um encontro com a vítima. As autoridades suspeitavam do envolvimento da namorada do atleta, uma vez que ela não era vista desde dia 5 de dezembro.A mulher foi detida pelo FBI a 13 de dezembro, dois dias antes do antigo colega do basquetebolista português.

As autoridades conseguiram recuperar partes do corpo da vítima num deserto em Nevada. A investigação concluiu que o casal era responsável pela morte da jovem.



Neemias e Chance jogaram juntos nos Stockton Kings, da G League - divisão secundária da NBA - em 2022/23.