Antoine Launay falha final da Taça do Mundo de canoagem slalom

O português Antoine Launay falhou este domingo a qualificação para a final da Taça do Mundo de Markkleeberg em canoagem slalom, ao terminar a semifinal no 37.º lugar, com o tempo de 144,42 segundos.Em K1, Launay foi penalizado em 52 segundos, dois por ter dado um toque na terceira porta e 50 por falhar a transposição da 10.ª, ficando fora dos lugares de finalista, que teve como último apurado o italiano Giovanni de Gennaro (92,36 segundos).Entre os outros portugueses presentes na prova alemã, José Carvalho também falhou a presença na final da prova de C1, disputada no sábado, enquanto Ivan Silva e Frederico Alvarenga, ambos em K1, não passaram as mangas eliminatórias.O apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 vai ser definido, entre 24 e 29 de setembro, no campeonato do mundo de slalom, na pista de La Seu d'Urgell, em Espanha.