António Costa felicita Diogo Ribeiro por "conquista histórica"

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este sábado Diogo Ribeiro por "mais uma conquista histórica", após novo título mundial do nadador, desta feita nos 100 metros mariposa dos Mundiais aquáticos, em Doha.

"Em poucos dias, mais um momento de glória para a natação portuguesa. Felicito Diogo Ribeiro por mais esta conquista histórica", escreveu o líder do Governo na rede social 'X' (antigo Twitter).

Segundo Costa, esta vitória foi "uma prova de superação que todo o país acompanhou".



Também a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, com a pasta do desporto, gabou o feito do nadador português.





"Mais uma vez, Diogo Ribeiro enche-nos de alegria e orgulho. Agora foi o título mundial nos 100 metros mariposa, prova do calendário olímpico", pode ler-se na conta do ministério na rede social 'X' (antigo Twitter).Mendes destacou ainda o papel das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento nas Escolas (UAARE) na carreira do jovem de 19 anos, que aqui terá encontrado "o espaço para progredir na natação, nunca deixando para trás a escola".O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, também assinalou o feito na rede social 'X', vendo neste ouro "grandes perspetivas para Paris2024".Diogo Ribeiro venceu este sábado a final dos 100 mariposa ao nadar a distância em 51,17 segundos, um novo recorde nacional, depois de já ter conseguido na sexta-feira o melhor tempo das meias-finais, com máximo luso (51,30), somando o segundo título mundial em Doha, depois do triunfo nos 50 mariposa.