O ciclista Amaro Antunes (W52-FC Porto), vencedor da Volta a Portugal de 2020, é o novo líder da prova, que fica marcada como sendo uma das edições da competição com mais mudanças de camisola amarela e também no top 10. A etapa que ligou Bragança ao alto da serra do Larouco (Montalegre) foi ganha pelo norte americano Kyle Murphy (Rally Cycling), que bisou nesta edição - ganhou em Castelo Branco, na segunda etapa.





Para não variar, antes da primeira hora de corrida formou-se uma fuga constituída por 18 ciclistas em que o melhor classificado, Henrique Casimiro (Kelly/Simoldes), chegou a ser líder virtual da prova. No entanto, tudo se alterou na 1ª categoria de montanha em Torneiros, quando a equipa da W52-FC Porto passou para a frente do pelotão e imprimiu forte ritmo. Os ciclistas da Efapel responderam sempre bem, assim como Alejandro Marque (Atum General-Tavira). Na subida para a serra do Larouco, a equipa da W52 aumentou ainda mais a velocidade e dizimou o grupo. Não deu para ganhar a etapa mas sim para Amaro Antunes conquistar a camisola amarela, que agora lidera a prova com 14 segundos de vantagem sobre Alejandro Marque e 18 sobre Frederico Figueiredo (Efapel). Este sábado corre-se a última etapa em linha, com chegada no alto da Senhora da Graça (Mondim de Basto).