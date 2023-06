APCVD abre processo a incidentes no encontro do Sporting de Braga com o Benfica em futsal

A Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) anunciou esta terça-feira ter aberto um processo aos incidentes no final do Sporting de Braga-Benfica em futsal, realizado na segunda-feira.

Em comunicado, a autoridade dá conta da abertura de processo "para apuramento de eventuais responsabilidades contraordenacionais" e encaminhará o caso para o Ministério Público caso resultem da investigação "indícios da prática de ilícitos criminais".

Fonte do clube bracarense confirmou à Lusa os desacatos entre jogadores e elementos do 'staff' de ambas as equipas, que ocorreram pouco depois do apito final do árbitro, numa altura em que os elementos do Benfica festejavam o triunfo e apuramento para a final.

A equipa de arbitragem acabou por mostrar o cartão vermelho a elementos das duas equipas.

O Benfica garantiu na segunda-feira o apuramento para a final do campeonato depois de vencer o Sporting de Braga por 3-2 no terceiro jogo da meia-final do play-off, enfrentando agora o Sporting na luta pelo título.