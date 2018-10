Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atleta de 19 anos cai, fratura a perna e termina corrida de joelhos

Estudante universitária no Japão sofreu uma queda quando faltavam quatro quilómetros para o final da prova.

Uma atleta de 19 anos, Rei Lida, fez questão de terminar uma corrida de 26 quilómetros com a perna fraturada, arrastando-se durante grande parte do percurso, no Japão.



Segundo pode ler-se no jornal britânico Metro, a estudante universitária no Japão caiu quando faltavam cerca de quatro quilómetros para o final da corrida, mas em vez de desistir rastejou de forma corajosa até à meta.



No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver os seus joelhos da atleta ensaguentados.



"Esforcei-me para decidir se deveria impedi-la de continuar a prova, mas senti que ela conseguia e que cumpria o seu objetivo", disse um dos responsáveis do evento, segundo o jornal britânico.



A jovem atleta foi posteriormente transportada para o hospital, onde os ferimentos foram tratados.