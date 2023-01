Bárbara Timo conquista ouro no Grande Prix de Portugal

A judoca portuguesa Bárbara Timo conquistou este sábado a medalha de ouro no Grand Prix de Portugal, ao vencer a brasileira Gabriella Moraes na final da categoria de -63 kg, na competição que decorre em Almada.

Timo, nascida no Rio de Janeiro e que em 2019 passou a representar Portugal, estreou-se este ano neste Grand Prix, já que na primeira edição esteve ausente devido a lesão, então após uma cirurgia a um pé.

Na final deste sábado, naquele que foi o seu quinto combate do dia, a judoca do Benfica garantiu a medalha de ouro a 01.23 minutos do final dos quatro regulamentares, após a eliminação da sua oponente, devido a uma ação perigosa.

Num combate equilibrado, com algum ascendente de Timo e quando Gabriella Moraes já tinha um 'shido', que recebeu ainda no primeiro minuto, a árbitra começou por dar um segundo castigo à brasileira, após uma pega arriscada, mas um compasso de espera, já depois do combate ser retomado, mostrou que podia ser algo mais.

A decisão demorou, mas veio após recurso ao vídeo, com a mesa de árbitros a considerar que Moraes cruzou a pega, deixando preso o braço de Timo, colocando em risco a integridade física da portuguesa, o que determina um hansoku-make (penalidade grave).

O caminho de Bárbara para ouro, num dia em que teve o pavilhão do seu lado, com gritos de 'Babi', acabou por ser coroado, numa explosão de alegria para a judoca, para a treinadora Ana Hormigo e para os apoiantes no Complexo Desportivo de Almada.

Com 39 judocas portugueses inscritos, ao segundo dia do Grand Prix é a primeira medalha de Portugal, com Bárbara Timo a ultrapassar a angolana Diassonema Mucungui (100.ª), a sérvia Anja Obradovic (33.ª), a croata Iva Oberan (22.ª), a espanhola Cabana Pérez (24.ª) e a brasileira Gabriella Moraes (105.ª).

Bárbara Timo, que chegou ao Grande Prémio como 16.ª do 'ranking' mundial arrecada 700 pontos -- o equivalente a um título europeu - com a medalha de ouro deste sábado, que lhe permite dar mais uns passos no objetivo de subir no 'ranking' e no apuramento olímpico.

A judoca já cumpriu mais de um ano na nova categoria, depois de ter baixado em 2021 dos -70 kg para os -63 kg a seguir aos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Ainda no Grand Prix de Portugal, que este sábado teve 12 judocas lusos em ação, destacando-se apenas a ida de Bárbara Timo ao bloco das finais, Portugal fechará a participação no domingo, dia das categorias mais pesadas, com Patrícia Sampaio, Carolina Paiva e Beatriz Moreira (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg), Ricardo Serrão (-90 kg), Célio Dias, Ailton Cardoso, Guilherme Silva e Diogo Brites (-100 kg) e Vasco Rompão (+100 kg).