Barcelona vence Benfica e vai disputar final da 'Champions' de futsal com Sporting

O Barcelona venceu esta sexta-feira o Benfica por 5-4, após prolongamento, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, e vai disputar a final com o Sporting, no domingo, em Riga.

Os espanhóis asseguraram o triunfo a 17 segundos do final, com um golo de Adolfo, num jogo em que os 'encarnados' tiveram um grande arranque e adiantaram-se logo no primeiro minuto, por Tayebi, tendo Rocha, aos nove, e Afonso, aos 17, ampliado para 3-0, resultado com que se atingiu o intervalo.

A equipa catalã não se rendeu e entrou na segunda parte da mesma maneira que entrou o Benfica na primeira, com André Sousa marcar na própria baliza o primeiro golo espanhol, equipa que virou mesmo o resultado nesta etapa, com tentos de Ferrão (31) e Dyego (35 e 38), mas o Benfica respondeu de imediato e empatou por Chishkala, no mesmo minuto, levando o jogo a prolongamento.