Félix da Costa (DS Techeetah) acabou este sábado por ser desqualificado no E-Prix de Valência (Espanha), a quinta corrida da época de Fórmula E que liderou até à volta final.









A competição ficou marcada pela chuva, que causou vários acidentes. Por este motivo, a direção retirou potência aos carros. O luso foi prejudicado ao perder energia e foi ultrapassado por vários pilotos, terminando na 7ª posição. Já após a corrida, foi desclassificado, com outros quatro pilotos, por excesso de energia consumida.

Félix é 12º no Mundial de pilotos, com 24 pontos, a 33 do líder Nyck de Vries (57 pts.), que venceu a etapa deste sábado. Este domingo há nova corrida em Valência.