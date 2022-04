Benfica bate Barcelona nos penáltis e está nas 'meias' da Golden Cup de hóquei

O Benfica bateu esta quinta-feira o FC Barcelona nas grandes penalidades (3-2), após uma igualdade a quatro golos, e apurou-se para as meias-finais da primeira edição da Golden Cup de hóquei em patins.

No Palácio dos Desportos Riazor, na Corunha, Espanha, os 'encarnados' chegaram a estar na frente do marcador por 4-1, mas permitiram a reação do emblema 'culé', que conseguiu levar o jogo para prolongamento, que não teve golos, ficando tudo para decidir da marca da grande penalidade.

Diogo Rafael (14 e 29 minutos), autor de dois golos, Carlos Nicolía (24) e Gonçalo Pinto (36) marcaram para o Benfica, enquanto o ex-'águia' João Rodrigues (31 e 41), que também fez um 'bis', Nil Roca (47) e o ex-portista Hélder Nunes (50) marcaram para o 'Barça'.