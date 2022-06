Com Rui Costa nas bancadas do Pavilhão da Luz, a equipa de hóquei em patins do Benfica venceu este domingo a do FC Porto por 3-0, empatando (1-1) a final do campeonato.









Depois da pesada derrota no Dragão Arena (5-0), o conjunto encarnado exibiu-se a grande nível, mostrando o porquê de ter apenas uma derrota em casa nesta temporada. Logo nos primeiros minutos, a equipa de Nuno Resende dispôs de várias oportunidades. Ainda assim, o caudal ofensivo do Benfica só deu frutos aos 13 minutos. Nicolía colocou a equipa encarnada em vantagem para gáudio dos adeptos benfiquistas, que encheram as bancadas da Luz. Depois do golo, o encontro entrou num ritmo eletrizante e o Benfica acabou por ser a equipa mais eficaz. A um segundo do intervalo, Lucas Ordóñez fez o 2-0. Nesta altura, os ânimos aqueceram porque a equipa portista reclamou que a bola entrou para lá do tempo regulamentar, mas o golo foi mesmo validado.

Na segunda parte, Lucas Ordóñez bisou na partida e fechou o resultado. O FC Porto ainda ameaçou em diversas ocasiões, mas Pedro Henriques esteve imperial na baliza, tendo defendido dois penáltis.









Leia também Rui Costa no centro da confusão no Benfica-Sporting “Sabíamos que tínhamos de corrigir coisas. Empatámos a final e vamos ter o quarto jogo na Luz para mais um grande momento entre a equipa e os adeptos”, disse Nuno Resende, treinador do Benfica. Já o técnico do FC Porto lamentou o resultado. “Não conseguimos vencer e já só pensamos no terceiro jogo, que encaramos com toda a ambição”, referiu Ricardo Ares.

O terceiro jogo vai-se jogar no Dragão Arena, na quarta-feira, às 20h00.