Benfica 'dá a volta' ao Sporting e segue para a final da Taça de voleibol

O Benfica garantiu este sábado a presença na final da Taça de Portugal de voleibol, depois de impor uma vitória, com reviravolta, por 3-1, ao Sporting, num jogo alta intensidade.

Com este triunfo, as 'águias' vão defrontar na final deste domingo, em Viana do Castelo, os açorianos da Fonte do Bastardo, que, na outra meia-final deste sábado, venceram o Vitória de Guimarães, também por 3-1.

Os dois conjuntos e rivais lisboetas fizeram jus às expectativas que recaíam sobre esta eliminatória e, logo no primeiro parcial, notou-se uma intensa luta pelos pontos, que nunca deixou o marcador revelar desequilíbrios.

Os 'leões', atuais detentores do troféu, acabaram por fazer uma ponta final do parcial mais objetiva, sobretudo no âmbito do remate, em que José Masso foi decisivo para garantir o trunfo inicial, por 25-22.

O Benfica, finalista vencido da época passada, e que neste duelo incial não tinha sido em inferior ao adversário, surgiu para o segundo parcial mais afinado nas ações defensivas, sobretudo no bloco, e com uma subida de rendimento venceu o 'set' por 25-23.

Com o jogo, de novo, empatado, os 'encarnados' revelavam-se mais fortes animicamente para lidar com as adversidades que iam surgindo e, motivados com exibição portentosa de Raphael Oliveira, foram melhorando substancialmente no serviço, para vencerem o terceiro 'set' por 25-20.

O Sporting entrou para o quarto parcial sabendo que não podia errar, mas foi exatamente o momento do jogo em que mais pontos 'ofereceu' ao adversário.

As diferenças só não se acentuaram porque, do lado do Benfica, o cansaço também já afetava a capacidade de defender, mas ainda assim não impediu a vitória no 'set', por 25-22, que valeu às 'águias' a presença na final.

Esse derradeiro jogo do Benfica com a Fonte do Bastardo está agendado para este domingo, às 17:45, no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Jogo realizado no Pavilhão do Centro Cultural de Viana do Castelo.

Sporting -- Benfica, 1-3.

Parciais: 25-22, 23-25, 20-25 e 22-25.

Sob arbitragem de Rui Carvalho e Nuno Teixeira, as equipas alinharam com:

- Sporting: Tiago Pereira, José Masso, Thiago Gelinski, Robison Dvoranen, Tiago Barth, Joaquín Galego e Gil Meireles (líbero). Jogaram ainda: Kelton Tavares, Yohan Léon, Victor Hugo, Frederico Santos, Thoma Powell e João Fidalgo.

Treinador: Gerson Amorim.

- Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wohlfahrtstatter, Hugo Gaspar. Lucas França, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda: Bernardo Westermann, Pablo Natan, André Lopes e Zelão

Treinador: Marcel Matz.

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.