Benfica derruba invencibilidade do FC Porto no 'clássico' de andebol

O Benfica derrubou este domingo a invencibilidade do FC Porto, no 'clássico' em atraso da 13.ª jornada do campeonato português de andebol, impondo-se por 36-33 e finalizando a série impressionante de 59 triunfos consecutivos dos 'dragões' na prova.

A última derrota do FC Porto remontava a 29 de maio de 2019, precisamente perante o Benfica, no Dragão Arena (31-34), e, 71 jogos depois no campeonato, sofreram novo desaire às custas dos 'encarnados' - neste período, registaram apenas um empate, com o Sporting (29-29), em 16 de novembro de 2019, que originou as 59 vitórias seguidas.

O central sérvio Lazar Kukic foi o 'artilheiro' da partida, com nove tentos, seguido do pivô portista Victor Iturriza, que apontou oito, num duelo em que o guarda-redes do Benfica Gustavo Capdeville foi a figura, com inúmeras defesas a segurarem a vitória.

Os lisboetas assumem, desta forma, o terceiro posto da tabela classificativa, com 41 pontos, e relançam-se na luta pelo título, estando a cinco pontos do FC Porto e a oito do líder Sporting, com um e dois jogos a menos em relação aos rivais, respetivamente.

O FC Porto até marcou primeiro, por Rui Silva, mas foi o Benfica que entrou mais afoito e determinado na partida, com tremenda eficácia no ataque e valendo-lhe a magnífica exibição de Gustavo Capdeville na baliza, a parar uma série de tentativas dos portistas.

Embalados pelas defesas do guarda-redes e pelo apoio nas bancadas, os 'encarnados' abriram a vencer por 4-1 e mantiveram a postura personalizada nos minutos iniciais do encontro, até o FC Porto alcançar o empate, aos 9-9, com Victor Iturriza em destaque.

A turma de Chema Rodríguez sentiu a melhoria dos 'dragões', que chegaram aos 9-12 e pareciam embalados, mas, pouco antes do descanso, o Benfica voltou a subir a parada e, com três tentos seguidos, resgatou a igualdade, que só não se verificou ao intervalo graças a um livre de sete metros de António Areia, a dar vantagem ao FC Porto (14-15).

Na segunda parte, a superioridade benfiquista ainda se evidenciou mais e a formação da casa retomou a vantagem no marcador, que chegou a ser de seis golos (29-23), 'carregados' por Bélone Moreira e Lazar Kukic, que se apresentaram em grande plano.

Nada corria bem ao FC Porto, nem os livres de sete metros, tendo desperdiçado dois no espaço de pouco tempo, o primeiro dos quais numa grande intervenção de Sergey Hernández e o segundo a ser travado pelo poste, mas os nortenhos ainda procuraram a recuperação, reduzindo a diferença para dois golos (33-31), a três minutos do final.

Contudo, o parcial de quatro tentos consecutivos do conjunto de Magnus Andersson acabou anulado por Bélone Moreira, a apontar o 34-31, numa diferença mantida até à última 'buzina' (36-33), para derrubar a invencibilidade do FC Porto, a nível nacional.

Jogo realizado no Pavilhão N.º2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- FC Porto, 36-33.

Ao intervalo: 14-15.

Sob a arbitragem de Mário Coutinho e Ramiro Silva, as equipas alinharam e marcaram:

- Benfica (36): Gustavo Capdeville, Lazar Kukic (9), Ole Rahmel (3), Jonas Kallman (2), Alexis Borges (5), Demis Grigoras (2) e Rogério Moraes (6). Jogaram ainda Petar Djordjic (1), Bélone Moreira (6), Arnau García, Paulo Moreno (2) e Sergey Hernández.

Treinador: Chema Rodríguez.

- FC Porto (33): Sebastian Frandsen, Rui Silva (7), António Areia (4), Leonel Fernandes (2), Victor Iturriza (8), Djibril M'Bengue e Ivan Sliskovic (3). Jogaram ainda Pedro Valdés, Daymaro Salina (2), Fábio Magalhães (1), Pedro Cruz (1), Miguel Alves (2), Diogo Branquinho (3) e Nikola Mitrevski.

Treinador: Magnus Andersson.

Assistência: Cerca de 1.200 espetadores.