Benfica goleia Inter Movistar de Ricardinho e conquista a Record Internacional Masters em futsal

O Benfica goleou este domingo a equipa do Inter Movistar, liderada na quadra por Ricardinho, por 5-0 e conquistou a edição deste ano da Record Internacional Masters em Futsal.Recorde-se que este sábado as águias tinham defrontado e derrotado o Kairat Almaty por 3-1.A outra equipa portuguesa em prova, o Sporting, terminou o torneio com uma vitória e um empate.