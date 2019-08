Record Internacional Masters Cup arranca este sábado em Portimão

O Record Internacional Masters Futsal arranca este sábado na Portimão Arena.O torneio junta as equipas de futsal do Sporting, Benfica, Kairat Almaty e Inter Movistar.Às 11h00 deste sábado o Benfica defronta o Kairat Almaty. Já às 15h00 é a vez do Sporting medir forças contra o InterMovistar.