Benfica na próxima fase da 'Champions' de basquetebol após vitória expressiva por 60 pontos

O Benfica 'passeou' esta segunda-feira em Seriki, na Turquia, rumo às meias-finais do Grupo 1 de qualificação para a Liga dos Campeões de basquetebol, ao bater os georgianos do TSU Tbilissi por inusitados 60 pontos de diferença (122-62).

Os campeões da Geórgia ainda 'mandaram' nos primeiros instantes, chegando a liderar por cinco pontos (5-10), mas rapidamente o 'cinco' de Norberto Alves passou a dominar, para atingir o final do primeiro período já a vencer por 10 (25-15).

No segundo período, e beneficiando de muitos 'turnovers' do adversário (28 no total, contra 12 dos 'encarnados'), e da sua incapacidade para recuperar defensivamente, o Benfica, sempre muito bem a atirar ao cesto, foi aumentando a vantagem, que se cifrava em 25 pontos (57-32) ao intervalo.

A segunda parte começou com 7-0 para os portugueses (64-32), os georgianos ainda responderam, com um 9-0 (64-43), mas rapidamente 'desistiram', com a equipa lusa a chegar ao final do terceiro período já com mais 43 pontos (93-50).

No derradeiro quarto, o Benfica nunca mostrou grande vontade de 'desacelerar' e ainda chegou a impensáveis 60 pontos de diferença (122-62).

Tony Douglas, com 19 pontos, o reforço Trey Drechsel, com 18, José Silva, com 13, Betinho Gomes, com 12, e Eduardo Francisco, com 10, lideraram a equipa lusa na marcação.

Numa equipa em que todos os 12 jogadores faturaram, Ben Romdhane e Diogo Gameiro contribuíram com nove, Terrell Carter com oito, Ivan Almeida e o reforço Daniel Relvão com sete, Aaron Broussard com seis e José Barbosa com quatro.

Em termos coletivos, destaque para as excelentes percentagens de lançamento - 62,9% nos 'tiros' de campo (44 em 70), incluindo 51,7% nos 'triplos' (15 em 29), e 82,6% nos lances livres (19 em 23) - e a superioridade nos ressaltos (38 contra 28).

Na equipa georgiana, destaque apenas para os 19 pontos e cinco ressaltos de Giorgi Turdziladze.

Os bicampeões nacionais em título ficam agora à espera do desfecho do embate entre os eslovacos do Patrioti Levice e os cipriotas do AEK Larnaca para conhecer o próximo adversário na corrida à fase de grupos da 'Champions'.