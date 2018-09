Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica renova com Pedro Pichardo até 2022

Atleta dos encarnados rubricou novo contrato na presença de Luís Filipe Vieira.

14:09

O atleta naturalizado português, atual líder do ranking mundial do Triplo Salto renovou, esta segunda-feira, com o Benfica até 2022.



O contrato foi assinado na presença de Luís Filipe Vieira.



Em atualização