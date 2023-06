Benfica sagra-se bicampeão nacional de basquetebol após vencer o Sporting

O Benfica sagrou-se bicampeão nacional de basquetebol, este domingo, ao derrotar o Sporting no jogo 4 da final do playoff por (101-85), vencendo assim a final por 3-1 em jogos.As águias revalidam assim o título alcançado na temporada passada, fazendo um bicampeonato, o que já não acontecia feito que já não acontecia desde 2015. No jogo deste domingo, destacaram-se os benfiquistas Toney Douglas (25 pts), Ivan Almeida (19 pts) e Betinho Gomes (17 pts).Os leões ainda tentaram levar a série para um último e decisivo jogo, com as contribuições de Eddy Polanco (16 pts), Diogo Ventura (16 pts) e Travante Williams (15 pts), porém não foram suficientes para travar o domínio encarnado.