Benfica vence na Suíça e está nos oitavos de final da Champions de futsal

O Benfica apurou-se este sábado com naturalidade para os oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal, com um triunfo na Suíça perante o Minerva, por 5-1, num 'festival' de oportunidades falhadas do lado da equipa portuguesa.

O triunfo dos 'encarnados', vencedores da competição em 2009/10, podia ter sido bem mais expressivo, tal a diferença de valor entre as duas equipas, com os lisboetas a terminarem o encontro com um total de 45 remates, 19 em direção da baliza.

Perante um Minerva com alta representação lusa (cinco jogadores e o treinador Pedro Santos), o Benfica acabou por cumprir a sua obrigação e seguiu para os 'oitavos' da 'Champions' de futsal, nos quais já estava o Sporting.

Arthur 'bisou', aos cinco e 19 minutos, seguindo-se golos de Tiago Brito, aos 24, do russo Chishkala, aos 28, e de Jacaré, aos 40. Yves Mezger, aos 38, fez o 'tento de honra' dos helvéticos.

Destaque ainda para Nuno Rodrigues, o guardião português do Minerva, que somou uma dezena de boas defesas, enquanto na baliza do Benfica o júnior Marco Tavares foi titular, devido às ausências dos três guarda-redes do plantel 'encarnado'. Diego Roncaglio e Martim Figueira estão infetados com o novo coronavírus, enquanto André Sousa está lesionado.