Benfica vence Sporting e sagra-se octacampeão de hóquei em patins feminino

O Benfica sagrou-se este domingo campeão português feminino de hóquei em patins, pela oitava vez consecutiva, ao vencer por 8-5 o Sporting na 'negra' do 'play-off' do título, na Luz, com quatro golos da argentina Flor Felamini.

O Sporting marcou primeiro, o Benfica deu a volta e passou para a frente com uma vantagem de três golos, aos 4-1, mas a formação leonina recuperou e empatou a 4-4 ainda antes do intervalo, lançando a incerteza para a segunda parte, que terminou favorável ao campeão nacional por 8-5.

O encontro teve um início frenético, com o Sporting a adiantar-se no marcador através de uma grande penalidade por Ana Catarina Ferreira (0-1), aos 18 segundos, e o Benfica a empatar por Marlene Sousa (1-1), ainda dentro do primeiro minuto.