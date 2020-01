Betinho Gomes já teve alta e fica com a equipa em Sines

O atleta Betinho Gomes recebeu alta hospitalar ao final da noite deste sábado e vai ficar com a equipa do Benfica em Sines, onde nesta tarde de domingo disputa a final da Taça Hugo dos Santos, contra a Oliveirense.

O extremo, que sofreu uma queda aparatosa na partida frente ao FC Porto foi assistido no local pelas duas equipas médicas, estabilizado e transportado pelos bombeiros de Sines para o Hospital do Litoral Alentejano em Santiago do Cacém, onde realizou vários exames.

O extremo queixava-se de fortes dores nas costas e na zona do pescoço.

Os exames não detetaram qualquer lesão grave e o atleta depois de observado pelos médicos, recebeu alta e juntou-se aos colegas na unidade hoteleira.

O atleta irá ficar fora da competição durante algumas semanas.

O Benfica e a Oliveirense jogam neste domingo, em Sines, a final da Taça Hugo dos Santos, depois da equipa encarnada vencer o F.C. Porto por 119-111 e a Oliveirense bater o Sporting por 93-88.

O jogo realiza-se a partir das 16 horas, no pavilhão Multiusos de Sines.