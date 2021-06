Bicampeão Jorge Fonseca dança com novo ouro nos mundiais de judo

"Na primeira vez duvidaram, disseram que foi sorte. Agora foi trabalho, determinação e foco. Calei muita gente. Dei espetáculo a fazer judo, diverti-me imenso e foi um dia perfeito." Foi desta forma que Jorge Fonseca celebrou o seu segundo título mundial de Judo (-100 kg) ao bater o sérvio Aleksandar Kukolj por ‘ippon’, em Budapeste (Hungria).O judoca (7º do ranking) revalidou assim o título mundial que tinha conquistado em agosto de 2019, em Tóquio, naquela que foi a primeira medalha de ouro da história da modalidade para Portugal. E a caminhada desta sexta-feira de Jorge Fonseca foi imparável. Venceu o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45º), o canadiano Kyle Reyes (26º), o georgiano Ília Sulamanidze (31º), o holandês Michael Korrel (3º) e, na final, o sérvio Kukolj (54º).E Fonseca dançou, tal como tinha feito em Tóquio. Esboçou um passos de dança após atirar Kukolj ao chão, que estava no seu caminho para o ouro. Mas acabou a chorar no pódio ao ouvir ‘A Portuguesa’.A um mês dos Jogos Olímpicos, Fonseca tornou-se no maior candidato ao ouro em Tóquio. "É um progresso e quero trabalhar para isso. Chegar aos Jogos e fazer o mesmo. Vou tentar fazer história", disse, dedicando a medalha "aos portugueses". "Está aqui. Bicampeão do Mundo", disse.E foi na qualidade de bicampeão mundial que formalizou um desejo para a seleção nacional de futebol, que também está em Budapeste para disputar o Euro: "Acredito que têm grande equipa e vão fazer um grande resultado. Quero desejar-lhes sorte, acredito que vão ser bicampeões da Europa."Fonseca, de 28 anos, repete um feito singular depois de ter-lhe sido diagnosticado um cancro na perna esquerda, quando tinha 22 anos.