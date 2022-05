Bicampeão mundial Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate em Sófia

O judoca português Jorge Fonseca despediu-se este domingo dos Europeus de Sófia logo ao primeiro combate em -100 kg, ao perder com o polaco Piotr Kuczera, por ippon, a 1,28 minutos do final do combate na Arena Armeets.

O bicampeão mundial de 2019 e 2021 foi surpreendido quando fazia um ataque, numa altura em que já tinha pontuado para waza-ari, com a arbitragem a dar inicialmente o empate ao polaco, mas depois a corrigir para ippon.

Jorge Fonseca, líder mundial em -100 kg, que ainda procura o seu primeiro título europeu, abriu os braços em direção ao painel de juízes, em clara discordância com a retificação feita pela mesa, de mudar o waza-ari de Kuczera para ippon.