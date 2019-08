Brandão segura camisola amarela na Volta a Portugal

Jóni Brandão defendeu esta sexta-feira condignamente a camisola amarela, símbolo da liderança da Volta a Portugal em bicicleta, ao terminar em segundo lugar a 8ª etapa, que ligou Viana do Castelo ao monte de Santa Quitéria, em Felgueiras (156,6 km).O ciclista da Efapel apenas foi superado por João Benta (Rádio Popular - Boavista), que cortou a linha de meta isolado, com uma vantagem de quatro segundos sobre Brandão.Em terceiro lugar, com o mesmo tempo do camisola amarela, entrou João Rodrigues (W52-FC Porto), que assim mantém cerrado despique pela liderança. "Existiram muitos ataques, mas mantivemos a amarela.A distância entre os dois da frente é de apenas um segundo. As forças estão equiparadas. Está tudo em aberto", disse Jóni Brandão.A etapa de hoje pode produzir alterações na classificação geral, pois espera-se animação na subida ao alto da Senhora da Graça (Mondim de Basto), onde está instalada a meta.