Bruno Fernandes abandona comando técnico da equipa de futsal feminina do Benfica

O treinador Bruno Fernandes vai deixar o comando da equipa de futsal feminina do Benfica, que dominou de forma absoluta as competições nacionais nas últimas três temporadas."O Sport Lisboa e Benfica informa que Bruno Fernandes não será o técnico das tricampeãs nacionais na próxima temporada, agradecendo o contributo indelével no estabelecimento da hegemonia encarnada no futsal feminino nacional", anunciou o clube 'encarnado' no seu sítio oficial na Internet.Ao comando da equipa desde 2016/17, Bruno Fernandes venceu todas as competições internas nas derradeiras três épocas, nomeadamente três campeonatos, três edições da Taça de Portugal e outras tantas da Supertaça.