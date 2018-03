Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buscas por tripulante da Volvo Ocean Race desaparecido no mar prosseguem

Britânico, de 47 anos, caiu à água na segunda-feira à tarde.

10:50

O Centro de Coordenação de Resgate Marítimo continua à procura do tripulante do VO65 "Sun Hung Kai-Skallywag", de Hong Kong, o britânico John Fisher, de 47 anos, que caiu à água na segunda-feira à tarde.



O acidente ocorreu quando o barco navegava a 1.400 milhas (2.600 quilómetros) a oeste do cabo Horn, durante a disputa da sétima etapa da Volvo Ocean Race, entre Auckland (Nova Zelândia) e Itajaí (Brasil).



A direção da regata foi informada ao início da noite e as últimas informações foram atualizadas durante a madrugada.



O próprio "Sun Hung Kai" deixou a corrida para levar a cabo uma exaustiva operação de busca e resgate.



Fisher estava de guarda no momento do incidente e levava o equipamento de sobrevivência adequado quando caiu ao mar.



O vento na zona era de oeste e soprava a 35 nós (68 quilómetros por hora), havendo uma forte ondulação. A temperatura da água era de nove graus.



Um navio de resgate, localizado a 720 quilómetros, foi enviado para o local e estão a ser chamadas outras embarcações para ajudar nas buscas.