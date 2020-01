Campeão Paulo Gonçalves faz última corrida

Aquele "amo-te eternamente" proferido pelo filho de nove anos de Paulo Gonçalves, no final da missa de corpo presente, causou um brutal aperto no coração das mais de duas mil pessoas que estiveram presentes no último adeus ao piloto de Esposende.Também a filha, de 12 anos, e a mulher comoveram a assembleia. "Eu sei que vais estar sempre a olhar para mim", disse a filha, enquanto a mulher, Sofia, falou do "até já mais difícil de sempre"."Eras uma força da natureza como nunca vi igual. Achava que nada te derrubava. Estejas onde estiveres, vais continuar a lutar por mim e pelos nossos filhos. Preciso dessa força para me reerguer. Não vai ser fácil, mas conseguirei", disse Sofia.No funeral, na paróquia de Gemeses, em Esposende, cuja missa foi celebrada pelo arcebispo de Braga, D. Jorge Ortiga, estiveram centenas de motards e a ‘última corrida’ foi feita ao som dos motores e de palmas.