Fernando Pimenta conquistou esta manhã duas medalhas na Taça do Mundo de Sazgeb na Hungria naquela que é a única prova internacional de 2020.O canoísta olímpico vendeu a distância olímpica o K1 1000 e foi prata no K1 500.Este domingo pode conseguir a terceira medalha no K1 5000. Fernando Pimenta disputa a amanhã a final do k1 5000 onde é candidato a medalhas.