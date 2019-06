Canoísta Antoine Launay único português nas 'meias' da Taça do Mundo de slalom

Antoine Launay foi o único canoísta do quarto luso na I Taça do Mundo de slalom de Londres a apurar-se para as meias-finais, uma vez que Ivan Silva, Luca Santos e José Carvalho ficaram pelo caminho.No Lee Valley White Water Centre, em Londres, Laynay, 35.º do 'ranking' mundial de K1, foi 16.º na eliminatória com 90.62 pontos (segundos), a 7,7 segundos do primeiro, o britânico Joseph Clarck, quando eram apurados 30 barcos dos 60 em competição.Luca Santos (298.º) foi apenas 49.º, a 23 segundos, quatro deles de penalização por toques, enquanto Ivan Silva (79.º) foi 56.º, a 1.02,97 minutos, 'desistindo' da prova e penalizando 52 segundos.Nas canoas, com 52 competidores em C1, José Carvalho, atual 172.º do ranking e nono no Rio2016, foi somente 34.º classificado, com 100.12, ficando a 9,23 segundos do primeiro e a quase quatro segundos da qualificação.As semifinais e final, esta reservada apenas aos 10 melhores, de Antoine Launay disputam-se sábado.O quarteto prepara o campeonato do Mundo, no qual decorre o apuramento olímpico para Tóquio2020, e que está previsto para a pista de La Seu d'Urgell, em Espanha, de 24 a 29 de setembro.