Canoísta Fernando Pimenta arrecada 'ouro' na Taça do Mundo de velocidade na prova de K1 5000 metros

O canoísta português Fernando Pimenta conquistou este domingo a medalha de ouro na prova de K1 5000 metros, da segunda etapa da Taça do Mundo de velocidade, que se está a disputar na cidade alemã de Duisburgo.Fernando Pimenta impôs-se nas águas alemães, depois de, no sábado, ter conquistado o 'bronze' na vertente de K1 500 metros.Este domingo, o canoísta luso foi o mais veloz da final, com um registo de 13.39,656 minutos, superando o segundo classificado alemão Max Hoff (19.40,854) e o sueco Joakim Lindberg (19.46,831), que fechou o pódio.Na final feminina, Joana Vasconcelos não foi além do 18º lugar, obtendo um tempo de 23.42,029, numa prova em que a australiana Alyce Burnett foi a mais rápida (21.45,433).Na parte da manhã, em K4 500 metros, também com Joana Vasconcelos a competir, ao lado de Teresa Portela, Francisca Laia e Francisca Carvalho, o quarteto luso terminou a final B em 01:34,681 minutos, no quarto posto.Pior registo tiveram os portugueses Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela, obtendo 01:20,324 na respetiva sexta posição, mas na final A.A seleção portuguesa de canoagem tem como pontos altos esta época os Jogos Europeus, que se vão realizar em Minsk, entre 21 e 30 de junho, e o apuramento olímpico, de 21 a 25 de agosto, em Szeged, na Hungria.