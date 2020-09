Canoísta Fernando Pimenta campeão nacional de fundo pela 12.ª vez seguida

O canoísta Fernando Pimenta assegurou este sábado o 12.º título de campeão consecutivo na prova de K1 sénior masculino no Campeonato Nacional de Fundo, que decorre até domingo no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

O canoísta olímpico do Benfica terminou a prova de 5.000 metros em 19.59,87 minutos, com pouco mais de dois segundos de vantagem sobre José Ramalho, atleta do Clube Náutico de Prado, que foi segundo classificado, com 20.02,07 minutos.

Fábio Cameira (Alhandra Sporting Club) foi terceiro colocado, com 20.17,63 minutos, enquanto o também olímpico Emanuel Silva (Sporting) ficou fora do pódio, em quarto lugar, com 20.38,89 minutos.

Na categoria de K1 sénior feminino, Joana Vasconcelos (Benfica) revalidou o título nacional, completando a prova em 22.36,66 minutos, à frente de Maria Rei (ACR Saavedra Guedes) e Ana Rodrigues (Alhandra Sporting Club), segunda e terceira classificadas, respetivamente.

Já Alberto Azevedo sagrou-se campeão nacional de fundo em C1 sénior masculino, enquanto Beatriz Barros conquistou o título na vertente feminina.