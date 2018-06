Canoístas Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta conquistam prata nos Jogos do Mediterrâneo

Portugal estreou-se nesta competição que conta com 26 nações, por 232 atletas em 29 modalidades.

A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta conquistaram, este domingo, a medalha de prata em K1 500 nos Jogos do Mediterrâneo que decorrem em Tarragona, Espanha, até 1 de julho.

Estas são a quinta e sexta medalhas portuguesas, respectivamente, neste evento depois de sábado Melanie Santos e João Pereira terem conquistado o ouro no triatlo e João Costa e Alexis Santos terem arrecadado o bronze no tiro e nos 200 metros estilos da natação, respetivamente.

Joana Vasconcelos completou a prova com o tempo 01.54,936 minutos, atrás da canoísta sérvia Milica Starovic (01.53,637) e à frente da eslovena Anja Osterman (01.55,650).



Já Fernando Pimenta é tricampeão europeu de K1 1000 metros, fez a prova em 01.39,574 minutos, arrecadando a prata, enquanto o ouro foi para o espanhol Roi Rodriguez que completou em 01.38,881. Em terceiro lugar ficou o francês Guillaume Burguer com o tempo 01.39,767.



