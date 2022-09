Carlos Alcaraz nas meias-finais do US Open depois da maratona frente a Sinner

O espanhol Carlos Alcaraz garantiu um lugar nas meias-finais do Open dos Estados Unidos, ao derrotar o italiano Jannik Sinner em cinco 'sets', com os parciais de 3-6, 7-6 (9-7), 7-6 (7-0), 5-7 e 3-6.

O encontro, que durou mais de cinco horas, só terminou por volta das 02:50 (07:50 em Lisboa), fixando um novo recorde para a conclusão mais tardia de uma partida do Open dos Estados Unidos.

Alcaraz, o número três do mundo, vai defrontar nas meias-finais do quarto e último 'major' da temporada o norte-americano Frances Tiafoe, de 24 anos, que figura no 26.º lugar no 'ranking'.

Tiafoe derrotou o russo Andrey Rublev, número 9 mundial, em três equilibrados 'sets', pelos parciais de 7-6 (7-3), 7-6 (7-0) e 6-4.