Carlos Lopes, o herói de ouro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984

A grande passada de Carlos Lopes, ao longo das duas horas, nove minutos e 21 segundos que demorou a percorrer os 42,195 quilómetros da maratona dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 1984, traduziu-se num gigantesco passo para o Desporto Português. Foi melhor, primeiro.Melhor, porque derrotou a concorrência, como quem bebe um simples copo de vinho tinto. Primeiro, porque, graças às pernas e coração, à cabeça e ao trabalho, que fizeram dos difíceis treinos uma corrida fácil, obrigou o Mundo a curvar-se perante a bandeira que carregamos no peito e o hino que nos enche de orgulho.Carlos Lopes, leão de todas as águias e dragões, mostrou ao Mundo que em Portugal também há atletas, atletismo, Desporto. E fez ver ao País que, com trabalho, muito trabalho, e planeamento, podemos dizer, claramente, como tanta vez sublinhou: "Não, não somos um povo inferior".O Homem que sofreu até à grande conquista, o atleta que abriu a porta para Portugal entrar no caminho do Desporto de mais alto nível, fez com que muitos, no País e no Mundo, se revissem nele, procurando ser como ele. Mas ele é único. Ele é um herói de ouro e de um povo que, naquele 12 de agosto de há 35 anos, já madrugada de 13 por cá, correu nas quinas da camisola com o dorsal Nº 723, metro a metro, segundo a segundo, com o coração a chorar, ao contrário dele, que nem uma lágrima de alegria soltou. Afinal, "era apenas uma vitória", diz aoEra ‘só’ uma medalha de ouro, inspirada, também, na sua referência, Manuel Oliveira, outro sportinguista e igualmente beirão, 4º classificado nos 3000 metros obstáculos nos Jogos Olímpicos de Tóquio, 1964.