Piloto de Fórmula 3 despista-se e carro 'voa' durante o Grande Prémio de Itália

Uma semana após o grave acidente que vitimou mortalmente Anthoine Hubert, no Grande Prémio da Bélgica em Fórmula 2, o mundo do automobilismo foi alvo de uma nova tragédia.



Durante o Grande Prémio de Itália em Fórmula 3, Alexander Peroni perdeu o controlo do carro, durante a passagem da 20.ª volta, e teve um acidente.





O momento foi registado em vídeo e partilhado nas redes sociais. Nas imagens é possível ver o carro de Peroni a "voar". Depois do despiste, a viatura do participante capotou sobre uma das barreiras de segurança.





Tendo em conta a situação, a equipa técnica exibiu a bandeira amarela.



De acordo com a entidade Campos Racing, Peroni sobreviveu a este acidente. O desportista encontra-se no hospital a realizar exames médicos.





#Race1 #F3#AlexPeroni está en el centro médico del circuito. Parece que está bien. Irá al hospital para más pruebas.



Alex is in the medical center of the circuit. Looks like he's ok. He will go to the hospital for more tests.



Thanks for your support #ItalianGP