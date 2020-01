Centenas de motards na chegada do corpo de Paulo Gonçalves ao aeroporto do Porto

Mais de duas centenas de motards estiveram, esta quinta-feira, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, na chegada do corpo de Paulo Gonçalves. O cortejo fúnebre começou no aeroporto e seguiu em direção a Esposende, Braga.Cerca 11h40, o carro funerário abandonou o aeroporto para iniciar a viagem para Esposende, com os 'motards' a acompanhar e com escolta policial, tendo sido saudado com palmas.O cortejo fúnebre do piloto, que morreu na sequência de queda na sétima de 12 etapas do Dakar, na Arábia Saudita, vai passar pelo centro de Esposende antes de rumar à freguesia de Gemeses, onde o corpo ficará em câmara ardente, a partir das 16h00.O funeral vai realizar-se na sexta-feira, pelas 16h00, na Igreja de Gemeses, em Esposende, concelho do distrito de Braga, em que foi decretado dia de luto municipal.