Cheroben e Tirusew vencem meia maratona de Lisboa

O queniano Abraham Cheroben e a etíope Enatnesh Tirusew venceram este domingo as provas masculina e feminina, respetivamente, da meia maratona de Lisboa.

Entre os homens, Cheroben, que competiu pelo Bahrein, cumpriu os 21 quilómetros da corrida em 1:00.20 horas, deixando para trás o queniano Antony Kimutai Chebii, com o tempo de 1:00.30, e o etíope Adane Ayele, que fechou o pódio na capital portuguesa e completou a prova em 1:00.40.

Rui Pinto, na sexta posição, foi o melhor português na distância, com o tempo de 1:04.22 horas.

Já na prova feminina, a etíope Tirusew percorreu os 21 quilómetros em 1:08.40 e terminou de forma completamente isolada. Os restantes lugares no podio ficaram para outras duas etíopes: Aynadis Tadesse acabou no segundo lugar, com o tempo de 1:09.03, e a compatriota Senayet Chekol ficou na terceira posição, com o tempo de 01:09.37.

Susana Godinho, com o tempo de 1:13.12 horas, na quarta posição, foi a melhor portuguesa em prova.

A meia maratona de Lisboa, que começou na Ponte Vasco da Gama e terminou na Praça do Comércio, contou com a presença de 10.500 atletas inscritos e começou uma hora e meia mais cedo do que inicialmente previsto, às 09:00, devido ao calor previsto para a capital portuguesa.