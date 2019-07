Chinesas conquistam medalhas de ouro e prata aos 13 anos nos Mundiais de natação... de seniores

Mais uma prova de que a idade... é só um número! As chinesas Chen Yuxi e Lu Wei, de apenas 13 anos, fizeram história ao conquistarem as medalhas de ouro e prata, respetivamente, na prova de saltos para a água a 10 metros, nos Mundiais (seniores) de natação de Gwangju, na Coreia do Sul.

Chen Yuxi tornou-se na mais jovem nadadora a vencer a prova desde 1991, altura em que a compatriota Fu Mingxia triunfou com apenas 12 anos. A nadadora chinesa arrecadou a 9ª medalha de ouro para a China neste Mundial de natação, ao obter 439 pontos.





"Disseram-me para manter a calma e relaxar, mas ainda consigo ouvir o meu coração a bater. Nos dois primeiros saltos ainda estava um pouco nervosa, mas depois fui-me sentindo cada vez melhor e dei tudo. Coloquei a mim mesma o objetivo de chegar aos 440 pontos, mas dei o meu melhor", revelou Chen Yuxi, confessando que "foi extraordinário subir ao pódio como vencedora".

Outra surpresa no pódio foi também Lu Wei, companheira de equipa de Chen Yuxi, que arrecadou mais uma medalha de prata para a China. "Apesar de ter conquistado a medalha de ouro no salto sincronizado, ainda estava nervosa sobre competir individualmente, mas correu tudo bem", disse a jovem nadadora.