Grande Prémio de MotoGP da Grã-Bretanha em risco devido a chuva

Descartada possibilidade de adiar prova para segunda-feira.

13:04

A realização do Grande Prémio de motociclismo na Grã-Bretanha está em dúvida, depois da forte chuva que cai este domingo sobre o circuito de Silverstone ter levado a uma antecipação e depois a um atraso na partida.A partida da corrida de MotoGP estava inicialmente agendada para as 14h30, mas a organização decidiu antecipar a largada dos pilotos para as 11:30, hora para a qual as previsões do tempo eram mais favoráveis.Porém, a acumulação de água em várias zonas da pista, confirmada pelas dificuldades de controlo dos 'safety cars', ditou o seu atraso, sem ainda haver uma hora oficial.Entretanto, o MotoGP anunciou numa mensagem publicada na rede social Twitter que a corrida só se vai realizar "se estiverem reunidas as condições de segurança" necessárias para os pilotos e que uma decisão final será tomada em breve.Foi igualmente descartada a possibilidade de adiar o Grande Prémio para segunda-feira.