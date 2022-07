Ciclista francês Alaphilippe ganha primeira etapa da Volta à Valónia na Bélgica

O ciclista francês e bicampeão do mundo Julian Alaphilippe (Quick Step) ganhou este domingo a primeira de cinco etapas da Volta à Valónia, na Bélgica, concluindo os 173,85 quilómetros desde Temploux até ao 'Muro' de Huy em 4:06.11 horas.

No esforço final, Alaphilippe foi mais forte do que o espanhol Alex Aranburu (Movistar) e do que o australiano Robert Stannard (Alpecine), ambos um segundo atrás na linha de meta.

Os portugueses Ivo e Rui Oliveira, com as camisolas da UAE, chegaram nas 97.ª e 98.ª posições, respetivamente 4.44 e 4.50 minutos depois de Alaphilippe.

Na classificação geral, o corredor gaulês, que falhou a Volta a França por não ter recuperado convenientemente de uma grave queda na clássica Liège-Bastogne-Liège, goza de cinco segundos de vantagem sobre Aranburu e de sete segundos para Stannard.

Ivo e Rui Oliveira seguem nos 97.º e 98.º postos, respetivamente a 4.54 e a cinco minutos exatos do topo da tabela.

No domingo, na segunda tirada, o pelotão vai ter 176,8 quilómetros para percorrer entre Verviers e Herve.