Ciclista João Almeida assina contrato de cinco anos com a UAE Emirates

O ciclista João Almeida vai representar a UAE Emirates a partir de 2022, assinando um contrato de cinco épocas, anunciou esta sexta-feira a equipa, com o português a referir que a mudança chega "na altura certa".

"Estou entusiasmado com este novo capítulo na minha carreira e na minha vida. Sinto que a mudança para a UAE Emirates surge na altura certa e estou seguro de que me vou sentir feliz nesta nova aventura", afirmou João Almeida, que vai ficar ligado à nova equipa até 2027.

O corredor de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), de 23 anos, está em final de contrato com a Deceuninck-QuickStep e vai agora prosseguir a sua carreira na equipa do World Tour, que conta com os portugueses Rui Costa, Rui Oliveira e Ivo Oliveira.