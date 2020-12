Ciclista Rúben Guerreiro já foi operado após choque com carro durante treino

O ciclista português Rúben Guerreiro foi este sábado operado para corrigir uma fratura da clavícula, sofrida num choque com um carro enquanto treinava em Vendas Novas.Embora o ciclista tenha sido assistido no hospital de Évora, a intervenção cirúrgica foi feita em Lisboa (CUF Descobertas), tendo sido considerada um sucesso. Mesmo assim, Rúben Guerreiro só terá alta este domingo, dando início à recuperação.O atleta português, uma das revelações do Giro de 2020, está otimista na recuperação e acredita que vai manter intactos os objetivos traçados para 2021, em que pretende estar na melhor condição física no Tour dos Emirados Árabes Unidos (de 23 a 29 de fevereiro), a primeira prova da temporada. "Dentro de duas semanas começo a andar nos rolos em casa. Depois devo começar a treinar normalmente de bicicleta em meados de janeiro", disse.O ciclista está otimista e acredita que vai integrar os estágios da sua equipa, a Education First, em Girona, o primeiro a partir de 18 de janeiro o segundo em fevereiro, onde serão determinados o calendário e os chefes de fila da equipa nas várias competições.O vencedor da Camisola Azul da Volta a Itália de 2020 treinava com alguns amigos quando um carro que vinha de frente virou para a esquerda, tornando o choque inevitável. "Não sei se a motorista não se apercebeu da nossa presença, ou se pensou que iria passar sem problemas, a verdade é que o acidente aconteceu e a senhora deu-se como culpada", explicou o ciclista da Education First, que foi uma das figuras do desporto em 2020.